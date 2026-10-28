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Δήμητρα Κούστα: Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε στο εξωτικό Μαρακές για το μεγάλο πάρτι της

Αποτελεί τον προσωπικό make up artist που επιμελείται τις εμφανίσεις της...
Βασίλης Κοντζεδάκης
28.10.2026 | 16:00 UPD:28.10.2026, 14:31
Δήμητρα Κούστα: Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε στο εξωτικό Μαρακές για το μεγάλο πάρτι της

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Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη, στο Μαρακές για να παρευρεθούν στο μεγάλο πάρτι για την ονομαστική γιορτή της Δήμητρας Κούστα στο εξωτικό Μαρόκο.

Άλλωστε, ο Παντελής άλλωστε αποτελεί τον προσωπικό make up artist που επιμελείται την εμφάνιση της Άννας Βίσση, όσο και της Δήμητρας Κούστα.

Ο Παντελής Τουτουντζής ανέβασε ένα υπέροχο άλμπουμ από αυτή την εξόρμησή τους, στο οποίο φαίνεται να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές για τον σύζυγό του, μακριά από τις υποχρεώσεις της καθυμερινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Αχιλλέα και την Αριάδνη.

govastiletto.gr – Γιορτή Δήμητρας Κούστα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Άννας Βίσση και το ευχαριστώ του Ψινάκη από το Μαρακές

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