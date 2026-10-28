Δήμητρα Κούστα: Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε στο εξωτικό Μαρακές για το μεγάλο πάρτι της

Ο Παντελής Τουτουντζής ταξίδεψε με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη, στο Μαρακές για να παρευρεθούν στο μεγάλο πάρτι για την ονομαστική γιορτή της Δήμητρας Κούστα στο εξωτικό Μαρόκο.

Άλλωστε, ο Παντελής άλλωστε αποτελεί τον προσωπικό make up artist που επιμελείται την εμφάνιση της Άννας Βίσση, όσο και της Δήμητρας Κούστα.