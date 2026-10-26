Το εξωτικό Μαρακές επέλεξε η Δήμητρα Κούστα για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, πραγματοποιώντας μια κοσμοπολίτικη απόδραση στο πλευρό αγαπημένων της προσώπων. Η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, γνωστή για την κομψότητά της, μαγνήτισε τα βλέμματα στην «κόκκινη πόλη» του Μαρόκου.

Η εντυπωσιακή της εμφάνιση έγινε viral στα social media μέσα από την ανάρτηση του επιχειρηματία και φίλου της, Γιάννη Στασινόπουλου, ο οποίος της ευχήθηκε χρόνια πολλά στο Instagram, αναδεικνύοντας το αψεγάδιαστο oriental look με το οποίο πόζαρε στο πλευρό του.

Το look της

Αναλυτικότερα για την περίσταση, η Δήμητρα Κούστα επέλεξε ένα ethnic top με έντονα χρώματα, κεντήματα και λαμπερές λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με μαύρη maxi φούστα σε low-rise γραμμή. Ένα σύνολο με εξωτικές αναφορές, που ισορροπούσε ανάμεσα στη θηλυκότητα και την ανεπιτήδευτη διάθεση ενός party look. Τα χρυσά κοσμήματα έδωσαν την τελική πινελιά, προσθέτοντας λάμψη χωρίς να επισκιάζουν το ιδιαίτερο top.

Ποιοι βρέθηκαν στη γιορτή της;

Η γιορτή της έγινε η αφορμή για να βρεθεί με πρόσωπα από τον στενό φιλικό της κύκλο και να απολαύσουν μαζί το δείπνο τους. Στο Μαρόκο εκτός από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο του Fine Group, Γιάννη Στασινόπουλο, βρίσκονται επίσης η Άννα Βίσση με την αδελφή της, Νίκη Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης, με το ταξίδι να αποκτά ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα χάρη στην καλή παρέα.

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