Σε ζεστό και φιλικό κλίμα γιόρτασε την ονομαστική της εορτή η Δήμητρα Λιάνη, υποδεχόμενη στο σπίτι της στην Κηφισιά αγαπημένα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Υρώ Μανέ και ο Μάκης Δελαπόρτας. Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας δημοσίευσε μια αναμνηστική φωτογραφία στα social media, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Γιορτάσαμε τη φίλη μας Δήμητρα Παπανδρέου καλεσμένοι στο υπέροχο σπίτι της στην Κηφισιά… Και του χρόνου Δημητρούλα!».

Η βραδιά κύλησε με χαμόγελα και ευχές, σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερη συνάντηση καλών φίλων.

Να θυμίσουμε, ότι πριν από μερικούς μήνες, πέρασαν 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ένας χαρισματικός και λαοφιλής ηγέτης που υπήρξε στο τιμόνι της χώρας για περίπου 11 χρόνια.

Για αυτήν την περίοδο, η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου, έγραψε σε σχετικά πρόσφατη ανάρτησή της: «Ο ανθρώπινος αυτός γίγαντας της παγκόσμιας πολιτικής διανόησης, υπήρξε παράλληλα ένας ευγενικός σύντροφος, ένας τρυφερός άνδρας, ένας άρχοντας με ευαίσθητη γλυκιά ψυχή, ήταν πάντοτε αξιοπρεπής και εκδήλωνε συνεχώς την βαθιά αγάπη του για την Ελλάδα και το λαό. Δίκαιος και ειλικρινής, αφιλοχρήματος και ελεήμων στους αδυνάτους. Αλησμόνητος για τις διαχρονικής επικαιρότητας πολιτικές του θέσεις! Ανήκει στο έθνος»!

govastiletto.gr -Νέα «πυρά» από τη Δήμητρα Παπανδρέου κατά της Μαργαρίτας και αυτών που έφαγαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ