Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για την πολιτική επικαιρότητα, τα νέα κόμματα και τη θέση της στο σημερινό πολιτικό σκηνικό.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να εμπλακεί ξανά ενεργά στην πολιτική, ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει να γίνει βουλευτής, σημειώνοντας πως έχει ήδη ζήσει μια έντονη και υψηλού επιπέδου πολιτική ζωή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η ίδια δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή νιώθει «πολιτικά άστεγη», ενώ άσκησε κριτική στο σημερινό ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι έχει απομακρυνθεί από τη γραμμή του ιδρυτή του.

Παράλληλα, σχολίασε την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών και αναφέρθηκε θετικά στη Μαρία Καρυστιανού, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι λείπει ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο και συγκεκριμένες θέσεις.

Κλείνοντας, εξέφρασε ανησυχία για την τουρκική προκλητικότητα και το ενδεχόμενο θερμών επεισοδίων, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στην αντιπολίτευση.

