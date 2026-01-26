Σε ηλικία 77 ετών πέθανε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που το 1997 είχε χαστουκίσει δημοσίως τη Δήμητρα Λιάνη σε μία παρουσίαση βιβλίου, στη Στοά του Βιβλίου, σε ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε από τις κάμερες και έμεινε στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής επικαιρότητας.

Η Δήμητρα Λιάνη μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του Mega και την Νάνσυ Νικολαΐδου για τον θάνατο της γυναίκας που της είχε ρίξει χαστούκι πριν 29 ολόκληρα χρόνια.

«Ακούστε! Οι απρέπειες οποιουδήποτε, δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου, αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος, και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν. Νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή, που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ μ’ αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες, και τοποθετήσεις μου, αποσιωπούνται εσκεμμένα από ένα σύστημα που σαπίζει.

Εγώ έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς, σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς… ξαναγράφεται. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, συγγνώμη. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο» ανέφερε η Δήμητρα Λιάνη στο Buongiorno.

Τι είχε συμβεί το 1997

Η Αθήνη περίμενε υπομονετικά στην ουρά πολλή ώρα για να χαστουκίσει τη Λιάνη. Όταν τελικά το έκανε, με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη της, οδηγήθηκε από τους άνδρες της ασφάλειας της κ. Λιάνη – Παπανδρέου, στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου, μέχρι να έρθει το περιπολικό της αστυνομίας για να την παραλάβει. Εκεί στο υπόγειο, την επισκέφθηκε και η συγγραφέας και, σύμφωνα με την ίδια, τη ρώτησε γιατί το έκανε. «Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές» ήταν η απάντηση που πήρε.

Εξερχόμενη από το βιβλιοπωλείο η χήρα του πρώην πρωθυπουργού είχε πει πως δεν επιθυμεί τη δίωξη της γυναίκας και πως αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Η Αθήνη έλεγε στους συναδέλφους της στο γραφείο πως «εγώ αυτή θα τη χτυπήσω». Λέγεται πως κάποιες από τις συναδέλφους της είχαν ειδοποιήσει την προηγούμενη ημέρα τον ΣΚΑΪ, ώστε να στείλει κάμερα στο βιβλιοπωλείο. Η ίδια σε συνεντεύξεις της αρνείται πως το «έστησε», ωστόσο, έλεγε πως αν πετύχαινε τη Δήμητρα Λιάνη σε ένα απόμερο σημείο δε θα τη χαστούκιζε διότι δε θα υπήρχαν κάμερες και έτσι δε θα έπαιρνε το όλο θέμα διαστάσεις, δε θα τονιζόταν δηλαδή αυτό που με την πράξη της ήθελε να πει.

