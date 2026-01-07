Η Δήμητρα Ματσούκα εμφανίστηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, με την Κατερίνα Καινούργιου να την υποδέχεται και να της θέτει ερωτήσεις για πρόσφατα γεγονότα της ζωής της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύλληψή της για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα χωρίς δίπλωμα και υπό επήρεια αλκοόλ, εξηγώντας πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για να αποκατασταθεί η αλήθεια.

«Ήθελα να διορθωθεί η παρανόηση που είχε δημιουργηθεί από τα ρεπορτάζ. Ακόμα και τώρα δεν είναι ευχάριστο να μιλάω γι’ αυτό, αλλά ήταν απαραίτητο», είπε, προσθέτοντας πως τέτοιες παραβάσεις μπορούν να συμβούν σε οποιονδήποτε.

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε για τον σύζυγό της, Πέτρο Κόκκαλη, και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδί.

«Με τον Πέτρο έχουμε κοινή φιλοσοφία ζωής και αισθητική. Πορευόμαστε έτσι και ακολουθούμε αυτό που ταιριάζει σε βασικά πράγματα. Μετά από κάποια ηλικία, είναι σημαντικό να βρίσκουμε συντρόφους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες», είπε.

Όσο για την προσωπική της ζωή και την οικογένεια, η ίδια τόνισε πως δεν ένιωσε ποτέ έλλειψη παιδιού. «Το ανιψάκι μου έχει φέρει χαρά και αυτό που προσφέρει η παρουσία ενός παιδιού στην οικογένεια. Πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου και όχι η μητρότητα», συμπλήρωσε.

Govastiletto.gr – Μαζί και αχώριστοι: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Δήμητρας Ματσούκα με τον Πέτρο Κόκκαλη μετά τη δικαστική περιπέτεια