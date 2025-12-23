Στο pre Christmas party του Θεάτρου Παλλάς, που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο King George, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου η Δήμητρα Ματσούκα.

Η ηθοποιός στάθηκε απ’ έξω για να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί, ωστόσο, αποχώρησε βιαστικά.

«Κανένα παράπονο δεν μου άφησε η χρονιά. Είμαι πάρα πολύ καλά! Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους σας, να είστε καλά», είπε η Δήμητρα Ματσούκα κι έφυγε.

Κατά την αποχώρησή της, δέχθηκε ερώτηση για την δικαστική περιπέτεια που πέρασε προ ημερών, μετά τις παραβάσεις του ΚΟΚ, ωστόσο, η ίδια δεν θέλησε να απαντήσει.

Να σημειώσουμε πως στο δικαστήριο της επιβλήθηκε ποινή για 8 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.

