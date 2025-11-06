Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

O φωτογραφικός μας φακός εντόπισε τη Δήμητρα Ματσούκα στο Κολωνάκι σε μια χαλαρή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας.

Η γνωστή ηθοποιός με μια casual, αλλά προσεγμένη εμφάνιση, απόλαυσε τον καφέ της και έκανε μια σύντομη στάση στο περίπτερο για λίγα ψώνια.

Φορώντας τζιν παντελόνι και γκρι σακάκι, κινήθηκε ήρεμα στους δρόμους του Κολωνακίου, κρατώντας στο χέρι τον καφέ της και ένα μπουκάλι νερό.

Η παρουσία της, παρά τον διακριτικό χαρακτήρα της, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η γοητεία της παραμένει αδιαμφισβήτητη στην ελληνική showbiz, ακόμη και χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Λίγες μέρες νωρίτερα, η Δήμητρα Ματσούκα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στο ανακαινισμένο Embassy Theater, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο έργο των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, πλάι στον Γιώργο Πυρπασόπουλο, σε μια παραγωγή που συνδυάζει κοινωνική σάτιρα, πολιτικό σχόλιο και ρομαντική κωμωδία.

Η παράσταση απέσπασε θετικά σχόλια, αποδεικνύοντας γιατί μερικές «φάμπρικες» — όπως και μερικοί έρωτες — δεν κλείνουν ποτέ.

Στο πλευρό της είχε τον σύζυγό της, Πέτρο Κόκκαλη, καθώς και τους γονείς της, ολοκληρώνοντας μια οικογενειακή και λαμπερή εμφάνιση. (δείτε περισσότερα εδώ)

Πηγή: NDP Photo Agency