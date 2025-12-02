Χωρίς τη Δήμητρα Ματσούκα ξεκίνησε σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, η δίκη της για παραβάσεις του ΚΟΚ. Στο δικαστήριο έδωσε το παρών, λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί, μόνο ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της ηθοποιού, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για οδήγηση με αυξημένη ταχύτητα, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, και υπό την επήρεια αλκοόλ, προσκόμισε στο δικαστήριο τις κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα στο Κολωνάκι, που οδήγησαν στην αφαίρεση των εγγράφων και των πινακίδων της.

Ο κ. Στεφανάκης προσκόμισε επίσης τις αποδείξεις πληρωμής του προστίμου για το παρκάρισμα. Επιπλέον, κατέθεσε φωτογραφία από το Google Maps που δείχνει πως το σημείο που συνελήφθη η ηθοποιός απέχει μόλις έξι λεπτά από το σπίτι της, ενισχύοντας το επιχείρημα ότι σκόπευε απλώς να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην οικία της.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της ηθοποιού υποστήριξε ότι η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει ήταν ελάχιστα πάνω του επιτρεπόμενου.

Όπως ανέφερε ο κ. Στεφανάκης η τροχαία είχε αφαιρέσει τις πινακίδες και το δίπλωμα της ηθοποιού στο Κολωνάκι όπου βρίσκεται το θέατρο που εργάζεται. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, η ηθοποιός δεν έπαιζε στο θέατρο και γι’ αυτό άφησε εκεί το αυτοκίνητο. Την Τετάρτη που είχε παράσταση πήρε το αυτοκίνητο για να το επιτρέψει σπίτι της.

Ο δικηγόρος υποστήριξε, ακόμη, ότι δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη νόμου για το τι κάνει με το αυτοκίνητο κάποιος που του αφαιρούν δίπλωμα και πινακίδες για παράνομο παρκάρισμα, αν το μεταφέρεις ή το αφήνεις εκεί.

Το δικαστήριο διέκοψε για να αποφασίσει και στις 12.30 αναμένεται να βγει η απόφαση.

