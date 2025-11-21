Η Δήμητρα Ματσούκα έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες τα ξημερώματα της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, μετά την περιπέτειά της με τον νόμο.

Η ηθοποιός είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας στη Βουλιαγμένη, καθώς οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες. Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, με τη δίκη της να ορίζεται για τις 2 Δεκεμβρίου.

Το ίδιο βράδυ η Δήμητρα Ματσούκα βρέθηκε κανονικά στο θέατρο, καθώς πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» και αμέσως μετά το τέλος έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Mega, δηλώντας ότι έχει παράπονα από τους δημοσιογράφους για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα.

«Είμαι αθώα. Τι να πω τώρα άλλο; Πραγματικά είμαι αθώα. Και αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο που διαχειρίστηκε το όλο πράγμα και η τροχαία και το δικαστήριο. Ας πούμε ότι είναι μια σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου. Όχι παράνομων αλλά παράτυπων. Δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από την τροχαία, ούτε από τη δικαστική εξουσία.

Έχω παράπονο από τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη, ότι μου είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα… Όλα αυτά δεν ισχύουν. Είμαστε θύματα όμως μιας ανάγκης που απαιτεί κλικαρίσματα. Προφανώς και κάποιοι τίτλοι γράφτηκαν εσκεμμένα» δήλωσε η Δήμητρα Ματσούκα.

