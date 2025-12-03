Την πρώτη της ραδιοφωνική συνέντευξη μετά την καταδίκη της για παράνομη οδήγηση, όπου κρίθηκε ένοχη και έλαβε ποινή 8 μηνών φυλάκισης με αναστολή, παραχώρησε η Δήμητρα Ματσούκα σε εκπομπή της ΕΡΤ. Απαντώντας στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου σχετικά με την υπόθεση, η γνωστή ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω μια χαρά ήταν όλα. Σωστά έγινε».

«Εντάξει να πω ότι έχω χαρεί θα ήταν ψέμα. Έχω στεναχωρηθεί με τον εαυτό μου και το ότι είσαι έρμαιο – γιατί δεν με αντιμετωπίζεις σαν μέσος πολίτης – η είδηση αυτή γίνεται γνωστή και δεν θα έπρεπε μάλλον να είναι γνωστή σε όλα τα μέσα», λέει επίσης η Δήμητρα Ματσούκα.

«Μου δυσκολεύει τη ζωή ότι υπάρχει γύρω μας αυτή η απόλυτη ασυδοσία των μέσων στο να μπορούν να αναφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο σε κάποιον και χίλια δυο. Είναι δυσάρεστο», είπε επιπλέον στην εκπομπή η ηθοποιός.

Όταν η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια της ραδιοφωνικής εκπομπής είπε πως έχει τύχει να περάσει με κόκκινο, η Δήμητρα Ματσούκα απάντησε με χιούμορ: «Αυτό μου ξέφυγε Βασιλεία μου».

«Δεν είμαι ευχαριστημένη με αυτό που έγινε από εμένα… Υπήρχε εκπομπή που υπογράμμισε το παράνομο της δικής μου συμπεριφοράς ενώ με κατέγραψε παράνομα και την πρόλαβαν κιόλας την συνομιλία έχοντας κάνει κάτι συνταγματικά παράνομο», ξέσπασε στο τέλος.

Ο δικηγόρος της, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε το Buongiorno, είπε χαρακτηριστικά για την εντολέα του κατά τη διάρκεια της χθεσινής 2/12 δίκης: «Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι είχε πιεί μόνο 1-2 ποτήρια κρασί και δεν έκανε περίεργους και απότομους ελιγμούς στο δρόμο. Τις πινακίδες τις είχαν πάρει πριν από λίγες ημέρες και το είχε αφήσει το αμάξι έξω από το θέατρο. Ανέφερε ότι δεν ορίζει ο νόμος τι συμβαίνει με το αυτοκίνητο εφόσον σου πάρουν τις πινακίδες, αν επιτρέπεται να το πας σπίτι σου. Το αυτοκίνητο το μετακίνησε για να το πάει σπίτι και όχι για να κάνει βόλτα. Η έδρα έχει όλες τις πληρφοορίες και η απόφαση θα βγει μετά τις 12».

