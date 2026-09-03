Η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης πραγματοποίησαν μια από τις σπάνιες, κοινές, δημόσιες εμφανίσεις τους, επιλέγοντας να περάσουν μαζί μια βραδιά αφιερωμένη στο θέατρο.

Η γνωστή ηθοποιός και ο σύζυγός της βρέθηκαν στο Θέατρο Βράχων, όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Ειρήνη – Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Μαζί τους βρισκόταν και ο ηθοποιός, Δημήτρης Σαμόλης με τον οποίο διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr απαθανάτισε το ζευγάρι στις κερκίδες, λίγο πριν από την έναρξη της παράστασης.

Η συγκεκριμένη κοινή έξοδος έρχεται 10 μήνες μετά την τελευταία τους εμφάνιση, τον Νοέμβριο 2025, όταν ο Πέτρος Κόκκαλης είχε απολαύσει την αγαπημένη του στη θεατρική της πρεμιέρα για το έργο, «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Άλλωστε, οι δυο τους κρατούν διαχρονικά χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας την υπερέκθεση και επιλέγοντας να μοιράζονται ελάχιστες στιγμές της καθημερινότητάς τους δημόσια.

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