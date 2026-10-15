Η Δήμητρα Ματσούκα ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη που προκάλεσαν αντιδράσεις, αλλά και για τον ηλικιακό ρατσισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.

Η ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον συνάδελφό της, τονίζοντας πως τον εκτιμά.

Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA. Αρχικά, η ίδια μίλησε για τη σχέση της με τα social media, εξηγώντας πως προτιμά να παραμένει διακριτική και να παρατηρεί όσα συμβαίνουν γύρω της.

«Είμαι η τελευταία που θα σχολιάσει κάτι που έχει πει κάποιος»

Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για τον Θοδωρή Αθερίδη, η Δήμητρα Ματσούκα απέφυγε να πάρει θέση για τις δηλώσεις του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να σχολιάζει δημόσια όσα λένε άλλοι.

«Αυτές τις ερωτήσεις καταλαβαίνω γιατί τις κάνετε, γιατί έχετε κι εσείς αυτές τις οδηγίες, αλλά είμαι η τελευταία που θα σχολιάσει κάτι που έχει πει κάποιος. Πόσω μάλλον κάτι που έχει πει ένας άνθρωπος που εκτιμώ, όπως ο Θοδωρής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η άποψή της για τον ηλικιακό ρατσισμό

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις διακρίσεις λόγω ηλικίας, επισημαίνοντας ότι οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τους άνδρες στον συγκεκριμένο τομέα.

Ωστόσο, μίλησε με χιούμορ για τη δική της εμπειρία στο θέατρο, αποκαλύπτοντας ότι πρόσφατα υποδύθηκε μια γυναίκα 25 ετών.

«Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός προς τις γυναίκες. Νομίζω πως είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για μια γυναίκα απ’ ό,τι είναι για έναν άντρα, αλλά δεν θα παραπονεθώ εγώ. Πέρυσι στο θέατρο έκανα μια 25άρα, οπότε θα κάνω την Κινέζα», σχολίασε.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η ερώτηση προς τη Δήμητρα Ματσούκα ήρθε μετά τη συνέντευξη του Θοδωρή Αθερίδη στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», όπου ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην υπόθεση της προφυλακισμένης γιατρού.

Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η μετάβαση από μια άνετη καθημερινότητα στις συνθήκες κράτησης, λέγοντας: «Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».

Παράλληλα, εξήγησε ότι προσέγγισε την υπόθεση μέσα από την ιδιότητά του ως ηθοποιού, διευκρινίζοντας πως η προσπάθεια να κατανοήσει κανείς την ψυχολογία ενός ανθρώπου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αισθάνεται συμπόνια.

«Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός», είχε αναφέρει.

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