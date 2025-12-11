Η Δήμητρα Ματσούκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχη από το Β/ Αυτόφωρο Δικαστήριο για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Ο Γρηγόρης Μπάκας από το Πρωινό του ΑΝΤ1 συνάντησε την ηθοποιό στο αεροδρόμιο και όπως ήταν επόμενο ρώτησε την ηθοποιό για αυτό το συμβάν.

Η Δήμητρα Ματσούκα δήλωσε: «Παίζω στο θέατρο, ξέρεις τι ώρα παίζω; Στις οκτώ η ώρα. Ήταν πολύ ωραία στο ταξίδι, είδα θέατρο, πέρασα πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα. Ήταν μια χαρά. Είδα ωραίες παραστάσεις, ήταν μόνο δύο ημέρες και πρέπει να πάω γρήγορα στο θεατράκι μου να παίξω κι εγώ. Πλέον αφήνουμε πίσω τη στεναχώρια. Φεύγω τρέχοντας, ευχαριστώ πάρα πολύ».

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε η Δήμητρα Ματσούκα:

govastiletto.gr – Δήμητρα Ματσούκα για την ενοχή της: «Έχω στεναχωρηθεί με τον εαυτό μου – Η είδηση δεν θα έπρεπε μάλλον να είναι γνωστή»