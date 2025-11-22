Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μερικές μέρες μετά τη σύλληψή της, η Δήμητρα Ματσούκα εμφανίστηκε ξανά δημόσια στο πλατό του Πρωινού Σαββατοκύριακο και μίλησε για το περιστατικό, αλλά και για τα επόμενα βήματά της.

Η ηθοποιός είχε συλληφθεί οδηγώντας με υψηλή ταχύτητα, υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες. Αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η δίκη της ορίστηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, οπότε και θα καθοριστεί η ποινή της.

Παρά την ένταση των ημερών, η Ματσούκα φάνηκε ήρεμη και δήλωσε: «Είμαι καλά, δεν έχω να πω κάτι για το τι συνέβη. Με σταμάτησαν. Δεν είχα άγχος που βρέθηκα στη σκηνή. Έχω ακούσει διάφορα, αλλά νιώθω καλά, γιατί αποκατέστησα την αλήθεια, ζήτησα συγγνώμη ως όφειλα. Δεν στενοχωρήθηκα με τα σχόλια».

Ωστόσο, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν θα αφήσει αναπάντητα τα όσα συνέβησαν σε τηλεοπτική εκπομπή που την ηχογράφησε χωρίς την άδειά της: «Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδειά μου, νομίζω θα κάνω μήνυση», υπογραμμίζοντας το αναφαίρετο δικαίωμά της να ενημερώνεται και να αποφασίζει η ίδια για την προβολή της.