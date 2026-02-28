Η Δήμητρα Ματσούκα βρέθηκε πρόσφατα στο Παρίσι και μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στιγμές από το ταξίδι της μέσα από ένα χαλαρό βίντεο στα social media.

Στο πλευρό της ήταν ο Δημήτρης Σαμόλης, με τον οποίο απολάμβαναν την «Πόλη του Φωτός».

Στο βίντεο η ηθοποιός εμφανίζεται αρχικά μόνη, τυλιγμένη με μία πετσέτα, ενώ στη συνέχεια αποκαλύπτει ότι σκοπεύουν να επισκεφθούν την έκθεση έργων του Γκέρχαρντ Ρίχτερ στο Ίδρυμα Louis Vuitton.

Η στιγμή γίνεται πιο παιχνιδιάρικη όταν η Δήμητρα και ο Δημήτρης τραγουδούν μαζί στίχους από το κομμάτι «Το Αγόρι Που Αγάπησες Έχει Γκριζάρει», χαρίζοντας χαμόγελα και στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Η ηθοποιός φάνηκε να απολαμβάνει το ταξίδι, συνδυάζοντας τέχνη, μουσική και ατμόσφαιρα Παρισιού με χαλαρές στιγμές που καταγράφηκαν σε ένα σύντομο, αλλά ατμοσφαιρικό βίντεο.

Paris Paris Paris

♬ πρωτότυπος ήχος – Dimitris Samolis

