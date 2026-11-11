Τη διαφωνία της με την ολοένα και συχνότερη επιλογή νεαρών γυναικών να προχωρούν σε αισθητικές επεμβάσεις εξέφρασε η Δήμητρα Παπαδήμα.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, η ηθοποιός σχολίασε την εικόνα που, όπως παρατηρεί, έχει διαμορφωθεί μέσα από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Η έντονη αντίθεσή της στις αισθητικές επεμβάσεις

Όπως διευκρίνισε, αντιλαμβάνεται ότι πίσω από τέτοιες αποφάσεις μπορεί να υπάρχουν ανασφάλειες, ωστόσο δεν της αρέσει το αισθητικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα, θεωρεί ότι πολλές γυναίκες καταλήγουν να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, χάνοντας τη μοναδικότητά τους.

«Για μένα είναι σίχαμα. Καταλαβαίνω βέβαια την ανασφάλεια, βλέπω όλα τα κορίτσια με χείλια, στήθος και τους ποπούς το καλοκαίρι με το μαγιό το… Δεν βλέπω το ωραίο του πράγματος. Είναι όλες καρμπόν, ίδιες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ματαιοδοξία και το πέρασμα του χρόνου

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Παπαδήμα μίλησε για τη σχέση της με την ηλικία και τις αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος στην εξωτερική εμφάνιση.

Σύμφωνα με την άποψή της, οι γυναίκες συχνά δυσκολεύονται περισσότερο να αποδεχτούν τις αλλαγές που συνοδεύουν το μεγάλωμα, ενώ στους άνδρες η ωρίμανση μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά, ενισχύοντας τη γοητεία τους.

«Νομίζω ότι η φύση είναι λίγο άδικη με τη γυναίκα, γιατί όταν μεγαλώνει, μεγαλώνει λίγο άσχημα. Βλέπεις τον Richard Gere, τον Robert De Niro, 83 ετών, τον είδα και λέω: “τι άντρακλας είναι αυτός;” Ανέκαθεν μου άρεσε βέβαια. Εγώ μεγάλωσα πια, τα βλέπω με άλλο μάτι», σχολίασε η ηθοποιός.

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