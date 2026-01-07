Η Δήμητρα Παπαδήμα παρακολούθησε με υπερηφάνεια την κόρη της, Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, στο θεατρικό σανίδι.

Η αγαπημένη παράσταση «Toc Toc» επέστρεψε στο θέατρο Βρετάνια κάθε Δευτέρα και Τρίτη υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Κώστα Σπυρόπουλου και ήδη από την πρεμιέρα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου καταγράφηκε sold out.

Ανάμεσα στο κοινό που δεν σταμάτησε να γελά καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης ήταν και η Δήμητρα Παπαδήμα, καμαρώνοντας την κόρη της που διαπρέπει στην υποκριτική, συνεχίζοντας το καλλιτεχνικό DNA της οικογένειάς της.

Η Θαλασσινή, κόρη του Γιάννη Μποσταντζόγλου και της Δήμητρας Παπαδήμα, έχει πλέον καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα.

Μεταξύ των ηθοποιών που συμμετέχουν στην παράσταση βρίσκονται οι Δημήτρης Κανέλλος, Κώστας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Χριστίνα Πολίτη, Μαρία Γεωργιάδου, Διονύσης Κλάδης, Δήμητρα Κόκκορη, Στέλλα Κωστοπούλου και η Θαλασσινή Βοσταντζόγλου.

Η παράσταση «Toc Toc» ασχολείται με έξι ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές και συναντιούνται σε μια αίθουσα αναμονής, δημιουργώντας γέλιο, αμηχανία, αναγνώριση και τελικά βαθιά συγκίνηση.

Μέσα από το χιούμορ, το ανθρώπινο στοιχείο και την έξυπνη γραφή, το έργο αναδεικνύει την προσπάθεια των ηρώων να ελέγξουν το χάος στη ζωή τους και να αγαπηθούν, χωρίς φόβο, ταμπέλες ή λύπηση. Οι θεατές γελούν μαζί τους, αναγνωρίζοντας παράλληλα και τον εαυτό τους σε κάθε κατάσταση.

Πηγή: NDP Photo Agency

