Στον ατμοσφαιρικό χώρο του «Βυσσινόκηπος café bar» πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Δήμητρας Παπαδήμα, με τίτλο «Στο κοτέτσι». Σε ένα άκρως φιλικό και ζεστό κλίμα, η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας υποδέχτηκε φίλους και συναδέλφους από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Highlight της βραδιάς ήταν το τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο, καθώς στο πλευρό της βρέθηκαν ο επί χρόνια σύντροφός της, Γιάννης Μποσταντζόγλου, και η κόρη τους, Θαλασσινή. Η νεαρή Θαλασσινή, αν και σπούδασε δημοσιογραφία, έχει επιλέξει τελικά να ακολουθήσει την υποκριτική, βαδίζοντας στα χνάρια των γονιών της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Μαρία-Θαλασσινή είχε δηλώσει στην εκπομπή «Pop Up» σχετικά με την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Ήμουν αρνητική στο να ασχοληθώ με την υποκριτική. Δεν υπήρχε ποτέ τίποτα που να ήταν ο στόχος μου. Πήγα στη δημοσιογραφία και ενώ ήμουν στην Πάντειο άρχισα κάπως να το σκέφτομαι και αποφάσισα ότι αυτό είναι να κάνω. Ο μπαμπάς μου συγκινήθηκε. Και η μαμά χάρηκε, αλλά ήταν λίγο πιο επιφυλακτική. Και οι δύο φοβερά υποστηρικτικοί. Δεν σκοπεύω να αποδείξω κάτι. Εγώ είμαι εδώ γιατί αγαπάω την υποκριτική. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερη, σοβαρή, επαγγελματίας. Τώρα ξεκινάω. Νομίζω ο χρόνος θα το δείξει μόνος του. Αν είναι να μείνω θα μείνω, αν όχι δεν θα μείνω».

Το βιβλίο «Στο κοτέτσι» της Δήμητρα Παπαδήμα, από τις Εκδόσεις Στίξις, αποτελεί μια ιδιαίτερη λογοτεχνική δημιουργία.

Η Δήμητρα Παπαδήμα διασκευάζει το σπουδαίο κείμενο της Πηνελόπη Δέλτα, αξιοποιώντας χιούμορ και συμβολισμούς. Μέσα από τη συγκεκριμένη προσέγγιση αναδεικνύεται η διαχρονική αξία του έργου και τα μηνύματα ενότητας και ανθρωπιάς που παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

