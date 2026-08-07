Δήμητρα Παπαδήμα: Ποζάρει στα 63 της με μπικίνι στην παραλία!

Η Δήμητρα Παπαδήμα έκανε μια δημοσίευση στο Instagram, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με μπικίνι στην παραλία.

Η γνωστή ηθοποιός έχει αδυναμία στο καλοκαίρι και μοιράζεται κάθε χρόνο με τους followers της στιγμιότυπα από τις διακοπές της και τις εξορμήσεις σε παραλιακά μέρη.

Η ηθοποιός διατηρεί ένα ενεργό λογαριασμό στο Instagram, όπου κοινοποιεί στιγμιότυπα από τις επαγγελματικές της δουλειές, από την καθημερινότητά της αλλά και επιλεγμένες φωτογραφίες με τον επί χρόνια σύντροφό της, Γιάννη Μποσταντζόγλου και την κόρη τους, Θαλασσινή.

Πρόσφατα, η Δήμητρα Παπαδήμα δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram μια φωτογραφία, όπου ποζάρει με μπικίνι. Στη φωτογραφία τη βλέπουμε με φόντο τη θάλασσα να απολαμβάνει το καλοκαίρι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δήμητρα Παπαδήμα (@dimitra_papadima_)

Η Δήμητρα Παπαδήμα και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είναι μαζί 33 χρόνια. Πριν από λίγο καιρό βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησαν, μεταξύ άλλων, για την εποχή που είχαν χωρίσει για ένα διάστημα.

«Τρία χρόνια. Δεν μας χώρισαν καταστάσεις που θα έπρεπε να μας κρατήσουν μακριά για πάντα. Δηλαδή ένα τρίτο πρόσωπο ή ξέρω γω τι άλλο. Μας χώρισαν οι προσωπικότητες και κάποια προβλήματα που είχαμε τότε οικονομικής φύσης. Γιατί ο Γιάννης είναι λιγάκι ανεύθυνος σε αυτά, είναι μωρό. Είναι καλλιτέχνης» είπε η Δήμητρα Παπαδήμα.

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