Δήμητρα Παπαδοπούλου: Ετοιμάζει νέα κωμική σειρά για τις σύγχρονες γυναίκες

Η ηθοποιός και σεναριογράφος, που βρίσκεται πίσω από εμβληματικές επιτυχίες όπως «Οι απαράδεκτοι» και «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς», στρέφει αυτή τη φορά το βλέμμα της στις σύγχρονες γυναίκες.

Μέσα από τη χαρακτηριστική χιουμοριστική και διεισδυτική ματιά της, η νέα σειρά θα φωτίσει τις καθημερινές αντιφάσεις, τις προκλήσεις και τις διαφορετικές πλευρές της ζωής τους.

Ποιος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία;

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews, τη σκηνοθεσία του νέου τηλεοπτικού εγχειρήματος αναλαμβάνει ο Ντένης Ηλιάδης, δίνοντας στην παραγωγή έντονο διεθνές άρωμα.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο Χόλιγουντ και έχει υπογράψει κινηματογραφικές δουλειές όπως το «Hardcore». Παράλληλα, στο παρελθόν είχε συμμετάσχει ενεργά στην προετοιμασία της μίνι σειράς «Μεγάλη χίμαιρα» για την ΕΡΤ.

Την εκτέλεση της παραγωγής υπογράφει η Faliro House Productions, η εταιρεία του Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, η οποία έχει συνδεθεί με μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η συνεργασία της Δήμητρας Παπαδοπούλου με τον Ντένη Ηλιάδη και τη Faliro House Productions ανεβάζει ψηλά τον πήχη για τη νέα σειρά, η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο project και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

govastiletto.gr – Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία!