Δήμητρα Σιγάλα: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Βαρδινογιάννη – «Μαζί σου τελειώνει μια ολόκληρη εποχή»

«Ήσουν ο φύλακας άγγελός μου στη Γη και τώρα ξέρω θα με προσέχεις από ψηλά», έγραψε η Δήμητρα Σιγάλα.

Λίγες ώρες αργότερα, η Δήμητρα Σιγάλα προχώρησε σε μια ακόμα ανάρτηση στο Instagram γράφοντας: «Πώς να σε αποχαιρετήσω; Οι λέξεις λίγες για να περιγράψω τον Γιώργη που γνώρισα. Ένα πραγματικό Άρχοντα, ένα Μάγκα που ο λόγος του και η τιμή του μετρούσαν και αυτό ενέπνεε σεβασμό σε όλους.

Μια ατίθαση και δυνατή ψυχή με απίστευτες ευαισθησίες, ένα ελεύθερο πνεύμα με λατρεία για τον τόπο του, την Κρήτη και για τον Παναθηναϊκό. Τόσες στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Μαχητής μέχρι το τέλος. Γιατί αγαπούσες τη ζωή και γιατί δεν το έβαζες ποτέ κάτω. Μέχρι που ο αγώνας έγινε τόσο άνισος και δεν άντεξες. Φεύγεις και μαζί σου τελειώνει μια ολόκληρη εποχή. Σε αυτό το τελευταίο ταξίδι που ξεκίνησες να πας, να έχεις γαλήνιες θάλασσες καπετάνιε μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitra Sigala Official (@dimitrasigalaofficial)

Η Δήμητρα Σιγάλα και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχαν πραγματοποιήσει κοινές δημόσιες εμφανίσεις τα προηγούμενα χρόνια, αφού είχαν βρεθεί μαζί σε εκδηλώσεις και θεατρικές πρεμιέρες. Μια από αυτές ήταν η επίσημη προβολή της ταινίας «Για πάντα», τον Δεκέμβριο του 2019, όπου είχαν φωτογραφηθεί μαζί με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Κατερίνα Γερονικολού.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, γνωστός στο πανελλήνιο ως «Καπετάνιος», υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού και αθλητικού χώρου. Το όνομά του συνδέθηκε στενά με τον Παναθηναϊκό, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για σχεδόν δύο δεκαετίες, από το 1979 έως το 2000.

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