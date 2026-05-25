Η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έζησαν μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή στο Skiathos Marathon, βλέποντας την κόρη τους, Ουράνια, να συμμετέχει και να τερματίζει στον αγώνα δρόμου.

Η Δήμητρα Βαμβακούση μοιράστηκε τη συγκίνησή της μέσα από ανάρτηση στα social media, περιγράφοντας τη στιγμή που η μικρή Ουράνια ολοκλήρωσε τον αγώνα και έτρεξε κατευθείαν στην αγκαλιά του πατέρα της.

«Έχοντας κάνει τόσους πολλούς αγώνες ήρθε η στιγμή να πάρει τη σκυτάλη η Ουράνια μας. Τα συναισθήματα έντονα. Χαρά, περηφάνια, συγκίνηση. Η Ουράνια δε, ήταν τόσο αποφασισμένη. Στον τερματισμό έτρεξε στην αγκαλιά του μπαμπά και φίλησε τα κομποσκοίνια της…» έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, η μικρή ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με τη συμμετοχή της, που έκανε τον τερματισμό δύο φορές, ενώ δεν ήθελε να αποχωριστεί το μετάλλιό της.

Η Δήμητρα Βαμβακούση στάθηκε ιδιαίτερα στις αξίες που θέλει να περάσει στην κόρη της, αναφέροντας πως επιθυμεί να τη μάθει να αγωνίζεται δίκαια, με προσπάθεια, πείσμα και πίστη.

