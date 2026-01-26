Στις δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό”. Ο γνωστός ποινικολόγος ανέλυσε το περιεχόμενο του επίμαχου υλικού και προσδιόρισε το πλαίσιο των ποινών που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι, τονίζοντας τη σοβαρότητα των αδικημάτων σε περίπτωση καταδίκης τους.

Όσα είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

«Το βίντεο δείχνει την κυρία Τούνη να συνευρίσκεται ερωτικά με τον τότε σύντροφό της. Φαίνεται πως υπάρχει ένα είδος σκηνοθεσίας, κατά την καταγραφή.

Βλέπεις μια κάμερα και δεν γελάς. Η κύρια Τούνη δεν γυρίζει καθόλου το κεφάλι της. Κοιτάζει προς το αυτοκίνητο, φαίνεται πως δεν έχει αντίληψη του τι συμβαίνει. Δεν είμαι “γάτα”, στοιχειωδώς μιλάω. Η κοινή λογική λέει ότι χαμογελάς ή τρέχεις κατά πάνω του (σ.σ στον άγνωστο) να του πάρεις το τηλέφωνο; Ο κύριος αυτό χαμογέλα. Έχετε δίκιο που λέτε ότι έπρεπε να είχε τελειώσει νωρίτερα αυτή η υπόθεση. Με αυτά τα στοιχεία, πρέπειε μονοδρόμος να τους καταδικάσει η δικαιοσύνη. Το αδίκημα είναι στοιχειοθετημένο. Δεν υπάρχει προβληματισμός για το πώς διαδόθηκε το βίντεο. Στο πρόσωπό της πρέπει να δούμε το πρόσωπο της κάθε γυναίκας που έχει πέσει θύμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν η δικαιοσύνη δεν σταθεί στο ύψος της με τόσα αποδεικτικά στοιχεία, πώς οι άλλες γυναίκες θα έχουν το θάρρος να κάνουν καταγγελίες; Δεν ενδιαφέρεται να πάρει ούτε ένα ευρώ, την ενδιαφέρει μόνο η δικαίωση. Η ποινή που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι είναι έως 10 χρόνια. Δεν έχει ανάγκη τα χρήματα η κύρια Τούνη. Για έναν μήνα μετά το περιστατικό διατήρησε ερωτικές σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν γνώριζε τίποτα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας.

Οι δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη πριν ξεκινήσει η δίκη

Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη την περασμένη Παρασκευή (23/1), η Ιωάννα Τούνη μίλησε στους δημοσιογράφους με δάκρυα στα μάτια και φανερά αναστατωμένη. «Είμαι έτοιμη να μπω στο δικαστήριο, το περιμένω πάρα πολύ καιρό. Ευελπιστώ να έχουμε την απόφαση σύντομα. Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για εμένα αλλά για κάθε γυναίκα. Εύχομαι να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς, δεν έχω το παραμικρό όφελος. Σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Θέλω απλά να λάμψει η αλήθεια. Αν δει κάποιος την έκβαση της απόφασης αυτής και φυσικά να είναι σωστή να το πάρει ως παράδειγμα.

Τις δύσκολες στιγμές θέλουμε όλοι την μαμά μας, έχω τους φίλους μου, έχω το παιδάκι μου, και είμαι ευγνώμων με τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Καταθέτουν οι τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισής μου και μετά θα καταθέσουν οι μάρτυρες της άλλης πλευράς. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο δύσκολη η διαδικασία, είναι πολύ ψυχοφθόρο, εγώ απλά στέκομαι μέσα στο δικαστήριο και ακούω. Από το 2017 μέχρι το 2026 αυτοί οι άνθρωποι δεν με έχουν πλησιάσει μια φορά να μου πουν συγγνώμη, νιώθω ότι θα το έκαναν την επόμενη ημέρα.

Υπάρχουν βίντεο, όποιος το αμφισβητήσει θα έχει να κάνει με τον Άρειο Πάγο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσω ξανά, αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια είμαι έτοιμη να το κάνω. Νιώθω πολύ απογοήτευση για την ανθρωπότητα γενικά. Ελπίζω σε δικαίωση, αυτή πρέπει να μιλήσει, ελπίζω σε μια δίκαιη απόφαση και μια παραδειγματική τιμωρία».

