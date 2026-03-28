Μετά την προσωρινή διακοπή της δίκης για το revenge porn που αφορά την Ιωάννα Τούνη και την ορισμένη συνέχεια για την Τετάρτη 1η Απριλίου, ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Ο Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε τόσο στην προβολή του επίμαχου βίντεο μέσα στη δικαστική αίθουσα, η οποία έγινε οκτώ φορές, όσο και στην ψυχολογική κατάσταση της πελάτισσάς του.

Όπως εξήγησε, το βίντεο αξιολογήθηκε από ειδικό πραγματογνώμονα και το πόρισμά του παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, με στόχο να τεκμηριωθούν τα γεγονότα: «Το βίντεο είναι το ισχυρότερο αποδεικτικό μέσο, γιατί αποτυπώνει την αλήθεια», τόνισε.

Παρόλο που υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα στην αρχή, όλα λύθηκαν για την ορθή προβολή του υλικού.

Ο δικηγόρος περιέγραψε την αντίδραση της Τούνη: «Η Ιωάννα αισθάνθηκε μεγάλη αμηχανία. Ούτε ένα δάκρυ δεν άφησε να κυλήσει. Είναι ξεκάθαρο από το βίντεο ότι η ίδια δεν είχε γνώση της βιντεοσκόπησης, ενώ ο κατηγορούμενος κοιτάζει και χαμογελάει προς τον άνθρωπο που καταγράφει τη στιγμή».

Ο Δημητρακόπουλος τόνισε ότι το δικαστήριο επανεξέτασε προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια του βίντεο για να πειστεί για την ακρίβεια των γεγονότων και τη θέση της Τούνη.

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αμηχανία και τη διακριτικότητα με την οποία αντιμετώπισε η influencer την προβολή του επίμαχου υλικού, παρά την ψυχολογική πίεση της δικαστικής διαδικασίας.

