Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στη δίκη της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, έδωσαν το «παρών» και οι δύο κατηγορούμενοι, αυτή τη φορά.

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega για όσα έγιναν κεκλεισμένων των θυρών.

Η Influencer είχε ζητήσει η διαδικασία να μην πραγματοποιηθεί δημόσια και το αίτημά της έγινε δεκτό. Έτσι, την εικόνα από όσα συνέβησαν στη δικαστική αίθουσα μετέφερε ο συνήγορός της.

Ο γνωστός ποινικολόγος υπενθύμισε αρχικά το ιστορικό της υπόθεσης: «Το συμβάν συνέβη το 2017. Η κυρία Τούνη δεν γνώριζε τότε ότι ο σύντροφός της την κατέγραφε για έναν ολόκληρο μήνα. Τα έμαθε εκ των υστέρων και οι μηνύσεις έγιναν μετά το 2020. Αρχικά κατά αγνώστων και στη συνέχεια κατά συγκεκριμένων προσώπων».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ηθική βλάβη που έχει υποστεί η Ιωάννα Τούνη, ενώ τόνισε πως ο στόχος της δεν είναι οικονομικός:

«Η κυρία Τούνη δεν θέλει χρήματα! Αυτό που επιδιώκει είναι η δικαίωση. Το λυπηρό είναι ότι οι κατηγορούμενοι επιχειρούν να εμφανιστούν ως θύματα. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική».