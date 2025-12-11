Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη, όπως φαίνεται, δεν μπορούν να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές και να κρατήσουν ένα ήρεμο κλίμα για χάρη του παιδιού τους. Μετά την συνέντευξή του στη Super Κατερίνα, έχει ξεκινήσει ένα ping pong δημόσιων απαντήσεων.

Την αρχή έκανε η influencer, η οποία μετά τη συνέντευξη του πρώην συντρόφου της, έκανε μια δημοσίευση – χείμαρρο εναντίον του και στα σχόλια έκανε πολλές «αποκαλύψεις» σχετικά με τη συμπεριφορά του και τη σχέση τους.

Η απάντηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου ήρθε μέσα από το Πρωινό και τον Τάσο Τεργιάκη, ο οποίος μετέφερε μερικά από τα λόγια του.

Ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε: «Τον πήρα τηλέφωνο μετά από όλα αυτά, είπε ότι υπάρχει μια μάχη με ένα αντίπαλο, τον ενδιαφέρει μόνο ο Πάρης, προφανώς επιχειρείται μια αποδόμηση του πατέρα».

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Είναι λάθος τους αυτό! Να πάρει τηλέφωνο την μητέρα του παιδιού του και να τα πει όχι εσένα. Είναι λάθος αυτή η συμπεριφορά. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι εγώ εδώ γιατί μιλάμε για κουτσομπολιό, δεν παίρνω θέση, εδώ βλέπω το αποτέλεσμα και είναι δυσάρεστο. Η τηλεόραση είναι ένα καφενείο και το επιβεβαιώνουν. Φαίνεται από τα γραπτά της Τούνη ότι έχει μια πονεμένη στάση και θεωρεί ότι ο χωρισμός τους οφείλεται στον Αλεξάνδρου. Τι θα πουν αυτοί οι δύο γονείς όταν ο Πάρης γίνει 5 και μπει σε ένα δίκτυο;».

