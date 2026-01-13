Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απαντά στις αιχμές της Ιωάννας Τούνη και στο βίντεο με το βιβλίο

Μεγάλες αντιδράσεις προκλήθηκαν μετά τα βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram πριν από λίγες ημέρες, αφού άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τον πατέρα του παιδιού της, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Χθες, Δευτέρα 12/1, προχώρησε σε μια νέα δημοσίευση, η οποία συζητήθηκε επίσης αρκετά από τις πρωινές εκπομπές.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Ιωάννα Τούνη στο πρώτο βίντεο που ανέβασε ανέφερε με έντονο τρόπο ότι ο γιος της επέστρεψε από την Αθήνα, όπου βρισκόταν με τον πατέρα του, με 40 πυρετό, κάτι που της προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και είχε ως αποτέλεσμα να τον μεταφέρει απευθείας στα επείγοντα. Συγκεκριμένα, ακούγεται μεταξύ άλλων να λέει: «Εξαφανίστηκα το τελευταίο 24ωρο καθώς χθες πήγα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη και τον παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό. Απορώ γιατί πέταξε άλλα δεν θα μείνουμε εκεί πέρα».

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε χθες ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να διαβάζει στον καναπέ της ένα βιβλίο. Όπως αποκάλυψε, το βιβλίο αυτό περιέχει πρακτικές για τους γονείς και τους μαθαίνει πώς να μιλούν με τα παιδιά τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δείχνει, σε story που ανέβασε σήμερα, Τρίτη 13/1, το δικό του βιβλίο που διάλεξε για να διαβάσει, το οποίο ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με περιεχόμενο για γονείς. Συγκεκριμένα, ονομάζεται «Η Ρομφαία» και αφορά την καταστροφή του κόσμου και πώς εμείς μπορούμε να τον σώσουμε. Ο ίδιος ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Μαζί με το αγαπημένο μου καφεδάκι και με αυτό το βιβλίο, το οποίο το αγαπώ. Να είναι καλά η Κατερίνα που μου το έδωσε. Ξεκινά το τέλειο πρωινό και πάω στο μαγαζί. Καλημέρα να έχουμε».