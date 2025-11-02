Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Modern Cinderella στο Youtube και η συνέντευξη έχει γίνει ήδη viral!

Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει σε δύσκολες και αδιάκριτες ερωτήσεις, στις οποίες και είπε τις δικές του αλήθειες.

Μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε σε ποια εκπομπή δεν είχε περάσει τόσο καλά, όσο βρισκόταν στο πάνελ της, αναφέρθηκε στο τατουάζ που μετάνιωσε και το άλλαξε στην πορεία, ενώ εξομολογήθηκε και ποιο είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει κάνει block στα social media του. Στο τελευταίο, η απάντηση είναι μία πρώην σύντροφός του!

Όταν ρωτήθηκε ποια από τις τρεις εκπομπές στις οποίες συμμετείχε θα ήθελε να διαγράψει από το ίντερνετ, απάντησε: «Θα σου πω την Κατερίνα Καινούργιου, για τον εξής λόγο. Γιατί ήταν η πρώτη επιστροφή στο κανάλι του ALPHA τότε, και είχε πολύ περισσότερο ενημερωτικό κομμάτι, και έπρεπε εμείς, σαν ψυχαγωγική εκπομπή, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κομμάτι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω, η χρονιά».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε ποιο είναι το τατουάζ που έχει μετανιώσει και εξομολογήθηκε: «Έχω τατουάζ που έχω μετανιώσει. Το έχω αλλάξει. Νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος, οπότε είναι δώρον άδωρον». Πρόκειται για ένα τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη, το οποίο πλέον το έχει αλλάξει.

Για την Influencer που δεν μπορεί να συμπαθήσει όσο κι αν προσπαθεί, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε: «Πώς την έλεγαν αυτή; Δεν μπορώ καθόλου την Super Κική που φωνάζει. Δεν μπορώ να τσιρίζει μέσα στο αυτί μου. Με εμένα θα παρεξηγηθεί, με εμένα τα έχει. Μου τη σπάνε, όμως, και όλες αυτές οι μικρούλες, που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα (Τούνη), ακόμα και στον τρόπο που γράφει».

Σε άλλο σημείο, όταν η Modern Cinderella τον ρώτησε ποιον celebrity έχει κάνει μπλοκ, είπε το όνομα της Τόνιας Σωτηροπούλου. Οι δυο τους, υπήρξαν ζευγάρι για κάποιους μήνες πριν από περίπου 12 χρόνια.

«Είχαμε ήσυχο χωρισμό. Όντως είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι μακροπρόθεσμο», είχε πει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

govastiletto.gr -Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για το γιο του, Πάρη – «Μου λείπει το μπουμπούκι μου!»