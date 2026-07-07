Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε μέσω Instagram ότι έχει χάσει περίπου 10 κιλά, δημοσιεύοντας μάλιστα και τα ακριβή στοιχεία της προόδου του.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Από 111,70 σε 101 εύκολα».

Το update συνοδεύτηκε από στιγμιότυπο με το πρωινό του γεύμα, το οποίο μοιράστηκε μαζί με τον γιο του, Πάρη.

«Εγώ τρώω γιαουρτάκι με φρούτο, λίγη βρώμη και φυστικοβούτυρο», λέει στο βίντεο που ανάρτησε, ενώ ακούγεται και από μέσα η φωνή του μικρού Πάρη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι γνωστό ότι προσέχει τη διατροφή του και γυμνάζεται συστηματικά, καθώς η φυσική του κατάσταση αποτελεί όχι μόνο μέρος της επαγγελματικής του πορείας ως μοντέλο, αλλά και μια συνήθεια που έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια στην καθημερινότητά του.

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