Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποκάλυψε, μέσα από δύο βίντεο που μοιράστηκε στα social media, ότι την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκυλί του στο πάρκο δέχτηκε επίθεση από ένα άλλο σκύλο ο οποίος ήταν ελεύθερος και όρμησε πάνω στον δικό του.

Όπως περιέγραψε, ο ίδιος προσπάθησε να τα χωρίσει με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και στο χέρι.

«Θα ξεκινήσω από εδώ που τρέχουν αίματα. Καλά, δεν θέλετε να δείτε το χέρι μου πώς έχει γίνει που έχω πέσει. Πώς, υποτίθεται, μια βόλτα με τον σκύλο μου έγινε εφιάλτης. Ευτυχώς ήμουν σε μια φάση που παρέμεινα λίγο ψύχραιμος. Κάποιος κύριος είχε ένα ελεύθερο σκυλί, δεν ξέρω αν ήταν Pitbull ή Presa Canario, έφυγε με τα όσα να πέσει πάνω στη Love. Μπήκα μπροστά, με ρίξανε κάτω. Έχω βάλει Betadine, με πονάει ο γοφός μου λίγο και το χέρι μου έχει πρηστεί φουλ. Φανταστείτε να ήταν κάποια κοπέλα με τον σκύλο της, κάποιο μικρό σκυλάκι… Δεν ξέρω τι να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοια σκυλιά και δεν ξέρουν να τα κουμαντάρουν και τα αφήνουν ελεύθερα», περιέγραψε στο πρώτο βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Σε ένα επόμενο βίντεο ο επιχειρηματίας τόνισε: «Έχω φάει χώματα, έπεσα με όλη μου την αριστερή πλευρά. Εκείνη την ώρα σκεφτείτε ότι ήταν δύο σκυλιά 50 κιλών το καθένα και με την ορμή που ήρθαν πάνω μου έπεσα κάτω. Απλά θέλω να πω ότι θέλει τεράστια προσοχή. Είναι διαφορετική ευθύνη όταν έχεις ένα σκυλί που είναι όπλο και αυτός ο σκύλος πραγματικά, αν δαγκώσει -ή και μόνο να σε παρασύρει με τα κιλά που έχει- μπορεί να σου κάνει τεράστια ζημιά. Το λέω και από την άποψη ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος 100 κιλά, κράτησα λίγο την ψυχραιμία μου, κάπως τον απώθησα. Εδώ στη γειτονιά περνάνε άνθρωποι που έχουν μικρότερα σκυλιά και γενικότερα γυναίκες, κάποιες μαμάδες. Θέλει τεράστια προσοχή με αυτούς που έχουν τεράστια σκυλιά και είναι επικίνδυνα. Περαστικά εύχομαι. Τελικά η φανουρόπιτα θα μου φανερώσει και την υγεία, γιατί μάλλον με βλέπω να πηγαίνω για πλάκα εδώ».

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