Η Ρία Ελληνίδου έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής στη νυχτερινή Αθήνα σε γνωστό κέντρο της παραλιακής στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη και από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου είναι ζευγάρι εδώ και αρκετούς μήνες. Μπορεί τον πρώτο καιρό να κρατούσαν κρυφή τη σχέση τους, το τελευταίο διάστημα όμως έχουν γίνει πιο εξωστρεφείς.

Χθες λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η ταλαντούχα τραγουδίστρια προκειμένου να την απολαύσει και δεν παρέλειψε να κάνει και τις ανάλογες αναρτήσεις.

Λίγο νωρίτερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε δημοσιεύσει ακόμη ένα βίντεο, στο οποίο έλεγε ότι είναι η βραδιά του bachelor του, και δεν ξέρει τι έχουν κανονίσει οι φίλοι του.

«Και κάπως έτσι σήμερα ξεκινάει το bachelor μου. Ήρθαν να με πάρουν τα παιδιά. Δεν ξέρω που πάμε. Είστε του γαμπρού ή της νύφης; Ήρθαν τα παιδιά να με πάρουν. Παιδιά, σήμερα είναι το bachelor μου» λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου χωρίς να διευκρινίζει αν κάνει πλάκα ή αν όντως ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

