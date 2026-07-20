Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι αρκετά ενεργός στα social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές είτε με τον γιο του, Πάρη είτε με την σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου. Χθες ωστόσο, έκανε μια διαφορετική ανάρτηση από τα συνηθισμένα. Δημοσίευσε επεισόδιο που σημειώθηκε στο πλοίο που είχε πάρει με προορισμό την Νάξο για να κάνει διακοπές.

«Πας διακοπές για να ηρεμήσεις», γράφει πάνω στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, στο οποίο όπως ακούγεται δυο άντρες που καθόντουσαν δίπλα του τσακώθηκαν άσχημα, με αποτέλεσμα να ακουστούν πολλά «γαλλικά». Τα σχόλια «έπεσαν» βροχή από τους followers του, με πολλούς να αναρωτιούνται τι έγινε και άλλους μα γράφουν πως αυτή είναι η «αθάνατη Ελλάδα», καθώς παντού συμβαίνουν τα ίδια.

Όπως φαίνεται, οι διακοπές για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου δεν ξεκίνησαν με τον πιο ήρεμο τρόπο.

govastiletto.gr-Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Η κοινή φωτογραφία με μαγιό από τις καλοκαιρινές τους διακοπές