Μια ξεχωριστή εξόρμηση στην Αράχωβα έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, Πάρη. Οι δυο τους πέρασαν όμορφες στιγμές μακριά από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας τη φύση και μια μικρή περιπέτεια στον Παρνασσό.

Οι βόλτες με τη γουρούνα και τα χαμόγελα

Ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και ο μικρός Πάρης ποζάρουν χαμογελαστοί πάνω σε μια μπλε γουρούνα, φορώντας τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό. Πατέρας και γιος φαίνεται να απολαμβάνουν τη βόλτα τους και την εμπειρία στη φύση.

Η χιουμοριστική λεζάντα του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνόδευσε την ανάρτησή του με μια παιχνιδιάρικη αναφορά στη σχέση πατέρα και γιου, γράφοντας:

«Οι cool μπαμπάδες δεν μεγαλώνουν… απλώς αποκτούν νέους συνεργάτες στο έγκλημα. Ίδιος πατέρας, ίδιος γιος».

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