Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1 και μίλησε για διάφορα θέματα της προσωπικής του ζωής, αλλά και για τη σχέση του με τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στο πρώτο κοινό βίντεο που δημοσίευσε ο Αλεξάνδρου με τη σύντροφό του, τη τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου.

Με αφορμή τη συζήτηση αυτή, προέκυψε και το θέμα των δηλώσεων που είχε κάνει πρόσφατα ο Βασάλος στη διαδικτυακή του εκπομπή: «Είχα πει ότι ο Αλεξάνδρου είναι σε σχέση. Δεν είχα αναφέρει όνομα και βγήκε και έλεγε ότι λέω βλακείες. Με καθύβρισε χωρίς να πω όνομα, και τώρα ανεβάζουν κοινά βίντεο».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κάποια προσωπική κόντρα μεταξύ τους, ωστόσο σχολίασε πως ο Βασάλος σπάνια μιλά ανοιχτά για τις προσωπικές του σχέσεις.

Μάλιστα, θυμήθηκε ένα περιστατικό από το 2017, όταν –όπως είπε– δύο γυναίκες φέρονταν να είχαν σχέση με τον Βασάλο την ίδια περίοδο, ενώ εκείνος υποστήριζε δημόσια ότι δεν τις γνώριζε.

«Εγώ δεν έχω κάτι μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας όμως, πως ο Βασάλος αποφεύγει να παραδέχεται τις σχέσεις του όταν ερωτάται δημόσια.

Govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ρία Ελληνίδου: «Δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου για πολλούς και διάφορους λόγους»