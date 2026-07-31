Στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου βρέθηκαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και ο γιος του, Πάρης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Κατάκολο το βράδυ της Πέμπτης 30/7. Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο γνωστός επιχειρηματίας κατέγραψε την αντίδραση του γιου του, που παρακολουθούσε την τραγουδίστρια ενθουσιασμένος.

Οι αναρτήσεις του επιβεβαιώνουν την εξαιρετική σχέση και την εκτίμηση που τρέφει ο ίδιος για τη Ρία Ελληνίδου.

Στην ανάρτηση του το πρώην μοντέλο έγραψε: «Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι», με τη Ρία Ελληνίδου να ερμηνεύει το κομμάτι «Όλα από ‘σένα». Όπως φαίνεται επίσης στο βίντεο, μόλις η τραγουδίστρια τους εντόπισε, τους έστειλε ένα φιλί.

Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής, που δεν κρύβει ποτέ την αδυναμία που έχει στον μικρό Πάρη.

Αυτή τη φορά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο. Χωρίς να το γνωρίζει ο μικρός Πάρης, τον κατέγραψε την ώρα που έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε με τον αυθορμητισμό και την παιδική αθωότητα που τον χαρακτηρίζουν.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok και δεν άργησε να συγκεντρώσει θετικά σχόλια, με τον ίδιο να συνοδεύει την ανάρτηση με χιούμορ, γράφοντας: «Και φωνητικά και κιθάρα. Ντουέτο με τη Ρία».

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