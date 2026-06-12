Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου, βρέθηκε σε opening party ενός νέου γυμναστηρίου κι έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που ήταν εκεί.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την προβολή ή μη της σχέσης του με την Ρία Ελληνίδου στα social media, ενώ δήλωσε ότι η νέα επιτυχία της, Safari δεν είναι του στυλ του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραδέχτηκε πως, αν και δεν είναι του γούστου του, κατανοεί την αναγκαιότητα τέτοιων εμπορικών κομματιών «γρήγορης καύσης» προκειμένου οι καλλιτέχνες να ακολουθούν τις τάσεις της εποχής.

«Όλα καλά είναι στην προσωπική ζωή μου, το δείχνω όσο όσο. Νομίζω ότι πλέον υπάρχει διαφορά, τα social media με την κάμερα. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε κάτι συγκεκριμένο. Απλά είναι ότι, όταν θέλεις κάτι να προστατέψεις ή οτιδήποτε, ορίζεις εσύ ποια κομμάτια θέλεις να δείξεις. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι μια συζήτηση που δεν ξέρεις ο άλλος τι ερώτηση θα σου κάνει, προφανώς και αποφεύγεις να την απαντήσεις.

Το τραγούδι «Safari» δεν είναι το στυλ μου. Καταλαβαίνω… Ούτε άμα ρωτήσεις και τη Ρία, πιστεύω, ότι είναι το δικό της στυλ, και ιδιαίτερα απ’ ό,τι ξέρω μια κοπέλα που έχει όλες αυτές τις γνώσεις. Αλλά θα σου πει τι αρέσει στον κόσμο και τι είναι hit και τι παίζεται. Πρέπει να ακολουθείς και λίγο τη ροή και το ρεύμα της εποχής. Οπότε, προφανώς, υπάρχουν και τραγούδια γρήγορης καύσης» απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ακούστε το Safari της Ρίας Ελληνίδου

govastiletto.gr -Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου και τα υπονοούμενα