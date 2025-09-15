Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Έλενα Πολυκάρπου και την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Δημήτρης Αλεξάνδρου