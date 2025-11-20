Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανακοίνωσε, πριν από λίγο καιρό, ότι άνοιξε ένα νέο μαγαζί, στη Νέα Σμύρνη, το οποίο δεν έχει να κάνει με την εστίαση, αλλά με την αισθητική και την ομορφιά. Συγκεκριμένα, άνοιξε ένα μαγαζί για νύχια, στο οποίο αναφέρεται συχνά μέσα από τις δημοσιεύσεις του στα social media.

Σύμφωνα με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο ίδιος βρέθηκε εκεί την Τετάρτη 19/11, για να στολίσει για τα Χριστούγεννα, όμως όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής δεν ήταν μόνος του. Εκεί βρέθηκε και η Ρία Ελληνίδου, για να στολίσει μαζί του.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος του «Πρωινού», Φαίη Φώτου, ανέφερε: «Ήταν επίσκεψη. Δεν έφυγε μαζί με τον Αλεξάνδρου, έφυγε με έναν φίλο της. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφυγε αρκετή ώρα αργότερα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγες μέρες, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εντοπίστηκε με τον Πάρη και την Ρία Ελληνίδου για βάφλες στην Πεντέλη και παρόλο που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ήδη φροντίσει από το καλοκαίρι να αποστείλει εξώδικο σε όλα τα Μέσα, ζητώντας ρητά να μη γίνεται καμία αναφορά στην ιδιωτική ζωή του, το αίτημά του όπως φαίνεται από την εξέλιξη των γεγονότων, αγνοήθηκε πλήρως. Εκείνος πίστευε ότι η περίοδος αναταραχής θα ήταν σύντομη, μια απλή «μπόρα» που θα ξεθυμάνει γρήγορα. Αντίθετα, το θέμα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το νέο μήνυμα στήριξης για την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη – «Είμαστε μαζί με κάθε Τούνη»