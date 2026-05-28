Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ένα πρόσωπο που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα media με την προσωπική του ζωή.

Επιχειρηματίας, μοντέλο και influencer, παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στα social media και συχνά η καθημερινότητά του βρίσκεται στο προσκήνιο, είτε ο ίδιος το επιδιώκει, είτε όχι.

Ο χωρισμός του με την Ιωάννα Τούνη, με την οποία διατηρούσαν σχέση για περίπου 4 χρόνια, ανακοινώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2025 και έγινε ένα από τα πιο hot θέματα της ελληνικής showbiz, καθώς ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια, έχοντας αποκτήσει τον γιο τους, Πάρη το 2023.

Την Πέμπτη 28/05, ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον γιο του, Πάρη, αλλά και για τη νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή, με τη Ρία Ελληνίδου.

Περιέγραψε με συγκίνηση τη στιγμή που έγινε πατέρας, λέγοντας πως θυμάται κάθε λεπτομέρεια από τη γέννηση του παιδιού του, ενώ τόνισε ότι η πατρότητα έχει αλλάξει πλήρως την καθημερινότητά του, καθώς πλέον βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση για τον μικρό Πάρη.

Μιλώντας για τον γιο του, ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα εκφραστικός, τρυφερός και πολύ δεμένος μαζί του, ενώ αποκάλυψε πως παρακολουθεί με χαρά τον τρόπο που μεγαλώνει και εκφράζει τα συναισθήματά του. Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου και στο πώς διαχειρίζεται τις προσωπικές του εξελίξεις δημόσια. Να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου εθεάθησαν πρώτη φορά στους δρόμους της Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και τους “πρόδωσε”. Το σχετικό βίντεο που τους δείχνει να περπατούν στην Αθήνα, χωρίς να φαίνεται να τους απασχολούν τα αδιάκριτα βλέμματα, έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους στα social media. (δείτε το βίντεο εδώ) Παρόλο που ο ίδιος για καιρό απέφευγε να απαντήσει για την προσωπική του ζωή, με την πάροδο του χρόνου άρχισε να δημοσιεύει πιο συχνά φωτογραφίες με την αγαπημένη του, ενώ δεν έλειψαν και τα ταξίδια στο εξωτερικό, μέσα από τα οποία φάνηκε πιο ξεκάθαρα ότι το ζευγάρι είναι πλέον «επίσημα» μαζί. Στη συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες «ταμπέλες» για τη σχέση τους, τονίζοντας ότι προσπαθεί να προστατεύει την προσωπική του ζωή και να αφήνει τα πράγματα να εξελίσσονται φυσικά. Αναφερόμενος στη γνωριμία της τραγουδίστριας με τον Πάρη, εξήγησε ότι τέτοιες αποφάσεις χρειάζονται προσοχή και σωστή καθοδήγηση, αποκαλύπτοντας μάλιστα, ότι ο ίδιος απευθύνεται σε ειδικό για θέματα που αφορούν τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό τα παιδιά να μεγαλώνουν χωρίς ψέματα και με ειλικρίνεια, αλλά πάντα με προστατευτικότητα και σωστό χειρισμό, ώστε να νιώθουν ασφάλεια. Πριν λίγες μέρες οι δυο τους διοργάνωσαν ένα κοινό πάρτι για τα γενέθλιά τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι υποδέχτηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαΐου, αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο μπαλόνια και πυροτεχνήματα. Μέσα από τα social media, μοιράστηκαν το φωτογραφικό άλμπουμ της βραδιάς, με highlight τη στιγμή που έσβησαν μαζί τις δύο εντυπωσιακές τους τούρτες. «Δύο γενέθλια, μία βραδιά και άπειρη αγάπη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αποτυπώνοντας την ευτυχία τους.

