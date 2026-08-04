Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου.

Ο ίδιος ανέβασε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο από το σπίτι τους, στο οποίο η τραγουδίστρια φαίνεται να κοιμάται ήρεμη στην αγκαλιά του.

Στη φωτογραφία, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κοιτάζει την κάμερα, ενώ η Ρία Ελληνίδου φαίνεται χαλαρή, χωρίς να έχει αντιληφθεί τη λήψη.

Η ανάρτηση αποτύπωσε μια πιο προσωπική πλευρά της σχέσης τους, με το ζευγάρι να απολαμβάνει μια ήρεμη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά από λίγα λεπτά η τραγουδίστρια έκανε αναδημοσίευση τη φωτογραφία του Αλεξάνδρου γράφοντας χιουμοριστικά: “Ο ύπνος πάιρνει τα παιδιά”.

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