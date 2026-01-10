Ο μικρός Πάρης Αλεξάνδρου γιόρτασε, την Παρασκευή 9/1, τα 3α του γενέθλια.

Ο πατέρας του, Δημήτρης Αλεξάνδρου, φρόντισε να οργανώσει ένα εντυπωσιακό πάρτι γεμάτο παιχνίδι, χρώμα κι αγαπημένα πρόσωπα.

Στο πάρτι, οι παιδικοί χαρακτήρες συμμετείχαν στο παιχνίδι μαζί του, ενώ οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν όμορφες στιγμές δίπλα στο παιδί.

Στιγμιότυπα από το πάρτι κυκλοφόρησαν στα social media όπου δείχνουν τον μικρό Πάρη να απολαμβάνει την κάθε στιγμή την ξεχωριστή ημέρα.

Ανάμεσα στους επώνυμους φίλους του Δημήτρη Αλεξάνδρου έδωσαν το «παρών» ο Γιώργος Μανίκας, νονός του μικρού Πάρη, ο Σάκης Τανιμανίδης, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Το «παρών» στο πάρτι έδωσε και η σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου, με την οποία είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες.

Από αυτή τη σημαντική ημέρα έλειπε η μητέρα του μικρού, Ιωάννα Τούνη, αφού ο Πάρης βρισκόταν στην Αθήνα με τον πατέρα του.

