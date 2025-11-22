Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία από την εποχή που έκανε body building, εντυπωσιάζοντας με το καλλίγραμμο και σχηματισμένο κορμί του.

Στην ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, εμφανίζεται μαζί με έναν άλλον αθλητή, φορώντας μόνο ειδικό εσώρουχο, αποκαλύπτοντας τη γράμμωση του σώματός του. Ο ίδιος σχολίασε: «Πριν κάποια χρόνια, τι ωραία χρόνια!», ενώ η εικόνα του σήμερα δείχνει ότι έχει αλλάξει πολύ.

Ο Αλεξάνδρου είχε παραδεχτεί ότι κάποτε ζύγιζε 127 κιλά και έχασε 29 κιλά για να γίνει μοντέλο.

Έχει εργαστεί στο εξωτερικό σε σημαντικά fashion events σε Μιλάνο, Παρίσι και Λονδίνο, ενώ τα πρώτα του τηλεοπτικά βήματα έγιναν το 2009 στην Ιταλία.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συνέχισε καριέρα στην τηλεόραση, παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης και διατηρεί ενεργούς λογαριασμούς στα social media.