Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποχωρίστηκε, πριν από μερικές ημέρες, τον μικρό γιο του, Πάρη, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με τη μητέρα του, Ιωάννα Τούνη, για τις επόμενες μέρες. Όπως έχει εξομολογηθεί, κάθε φορά που τον αφήνει στο αεροδρόμιο, ο αποχωρισμός γίνεται όλο και πιο δύσκολος.

Όμως, προσπαθεί να μιλάει μαζί του όσο περισσότερο μπορεί και κάνει μάλιστα, πολύ συχνά, βιντεοκλήσεις για να μπορεί να τον βλέπει.

Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τη βιντεοκλήση που έκαναν, εκφράζοντας συγκινημένος ότι του λείπει το παιδί του.

Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Μου λείπει το μπουμπούκι μου».

