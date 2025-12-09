Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος σήμερα, Τρίτη 9/12, στην εκπομπή Super Κατερίνα και έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Ο ίδιος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα όσα ακούγονται για τη σχέση του με την Ρία Ελληνίδου.

Η Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία είναι φίλοι εδώ και πολλά χρόνια, δεν δίστασε να τον ρωτήσει σχετικά εντελώς ανοιχτά, καθώς έχουν βγει στη δημοσιότητα πολλές κοινές φωτογραφίες τους.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, παρόλο που στην αρχή δεν ήθελε να απαντήσει και είχε στείλει μέχρι και εξώδικα στα ΜΜΕ, αποκάλυψε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κάτι, θέλει πρώτα τα πράγματα να κυλήσουν.

Ο ίδιος απάντησε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας και δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να πω κάτι για να δείξω κάτι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς τα πράγματα. Πρέπει να δούμε και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Είναι διαφορετική η κάθε ημέρα».

Επίσης, ρωτήθηκε και για την προσωπική ζωή της Ιωάννας Τούνη, καθώς διατηρεί εδώ και αρκετούς μήνες δεσμό με επιχειρηματία από την Θεσσαλονίκη, με τον οποίο γνωρίζονταν πολλά χρόνια.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε: «Για την προσωπική τη ζωή δεν μου πέφτει λόγος, ούτε και για εκείνη. Αυτό έχει περάσει από τα δικά της φίλτρα. Δεν με πείραξε που είπε πως είναι ερωτευμένη. Αυτό αισθάνθηκε να πει, αυτό είπε».