Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου διανύουν μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή τους, αφού τις τελευταίες ημέρες απολαμβάνουν ξέγνοιαστες και ποιοτικές στιγμές σαν ζευγάρι στο εξωτικό Πουκέτ της Ταϊλάνδης.

Το ζευγάρι που ούτε έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει τη σχέση του, πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του και μοιράζονται κοινές στιγμές τους στα social media, ωστόσο χωρίς να δείχνουν ο ένας τον άλλον στην κάμερα.

Παρ’ όλα αυτά, στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε η Ρία Ελληνίδου στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok, o Δημήτρης Αλεξάνδρου ακούγεται να μιλά για πρώτη φορά σε ανάρτηση της αγαπημένης του.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που η Ρία Ελληνίδου δείχνει στους followers της στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους σε πάρκο με ελέφαντες, σε ένα σημείο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ακούγεται να λέει «Είναι τέλεια εδώ».

Παρόλο που οι δυο τους είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και όταν τραβούν βίντεο ή φωτογραφίες φροντίζουν να μην φανεί ο ένας ή ο άλλος στο πλάνο, αυτή τη φορά φαίνεται ότι δεν το κατάφεραν. Μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητο το συγκεκριμένο συμβάν ούτε και από το κοινό, με τους ακολούθους της τραγουδίστριας να το σχολιάζουν στα σχόλια, στα οποία η ίδια πάτησε και like:

