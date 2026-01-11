Η Ρία Ελληνίδου θα έλειπε από το πλευρό του αγαπημένου της, Δημήτρη Αλεξάνδρου και από τα γενέθλια του γιου του, Πάρη; Όχι βέβαια… Το θέμα του πάρτι υπερπαραγωγή, έκπληξη του επιχειρηματία για τον πιτσιρικά που έκλεισε τα 3 του χρόνια, ήταν το αγαπημένο παιδικό Paw Patrol, και ο χώρος θύμιζε σκηνικό παραμυθιού από το δημοφιλές animation.

Οι ήρωες της σειράς «ζωντάνεψαν» στο πάρτι, αφού υπήρχαν επαγγελματίες performers ντυμένοι ως οι γνωστοί χαρακτήρες, διασκεδάζοντας τα παιδιά με παιχνίδια, χορό και δραστηριότητες, αλλά και τους μεγάλους, που φάνηκαν να το απολαμβάνουν το event με όλη την ψυχή τους και να νιώθουν και εκείνοι σαν μικρά παιδιά.

Λατρεμένος ήρωας του μικρού Πάρη ο Spiderman – μάλιστα κοιμήθηκε στην αγκαλιά του μπαμπά του με το σήμα του Spiderman ζωγραφισμένο στο μέτωπό του – άρα οι καλεσμένοι μεταξύ τους και η γνωστή τραγουδίστρια που ήταν εκεί, δεν θα μπορούσαν να μην ακολουθήσουν τους… κανόνες του πάρτι και του μικρού εορτάζοντα. Η Ρία Ελληνίδου άφησε και εκείνη με την σειρά της τους διοργανωτές της βραδιάς να ζωγραφίσουν στο μέτωπό της το χαρακτηριστικό σήμα της αράχνης – όπως βλέπετε και στην φωτογραφία και πόζαρε μαζί με τον επιχειρηματία Κώστα Σιδεράτο, κολλητό φίλο του Δημήτρη Αλεξάνδρου που επίσης ήταν παρόν στη φοβερή βραδιά.

Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι η σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου, πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Εκτός του ότι οι δυο τους πια δεν κρύβονται και κυκλοφορούν ελεύθερα, η Ρία Ελληνίδου έχει γίνει μέλος στην παρέα μπαμπά και γιου, δείχνοντας ιδιαίτερη αδυναμία στον Πάρη. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στις βόλτες του και στις εξόδους του με τον 3 χρονο μικρό, να τους συνοδεύει και εκείνη.

