Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» και αναφέρθηκε στις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχεται κατά καιρούς, αλλά και στη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη.

Το γνωστό μοντέλο εξήγησε ότι χαίρεται όταν τον θυμούνται για νέα projects, όμως τόνισε πως δεν χρειάζεται να δέχεται τα πάντα μόνο επειδή είναι τηλεόραση.

Σχολιάζοντας τα χρόνια που συνεργαζόταν με την Ελένη Μενεγάκη, είπε ότι εκείνη την εποχή υπήρχε μια πιο ανέμελη διάθεση, ενώ σήμερα τα πράγματα είναι πιο αβέβαια και απαιτούνται επιλογές.

Παράλληλα, σημείωσε πως πολλές φορές έχει προτείνει ιδέες που τελικά υλοποιήθηκαν από άλλους, αλλά αυτό δεν τον ενοχλεί. Αντίθετα, χαίρεται που μετά από χρόνια το κοινό αναγνωρίζει την προσπάθεια και τις αρχές που έχει από το σπίτι του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τόνισε ότι η αξία του κάθε ανθρώπου τελικά φαίνεται, είτε άμεσα, είτε αργότερα, καθώς αυτό που έχεις «φυτέψει» στο παρελθόν βγαίνει στο φως.

Όσο για την αντιπαράθεση τηλεόρασης και YouTube, υποστήριξε πως δεν πρόκειται για κόντρα, αλλά για μια φυσική μετάβαση της εποχής, όπου ο καθένας επιλέγει τι θα δει και ποιον θα ακολουθήσει.

