Ο μικρός Πάρης έγινε, την Παρασκευή 9/1, 3 ετών με τους γονείς του, Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ιωάννα Τούνη να είναι πιο υπερήφανοι από ποτέ για το μικρό τους θαύμα.

Το ζευγάρι μπορεί πλέον να μην είναι μαζί, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να διαπραγματευτούν την ευτυχία του γιου τους, το μικρό αγόρι μπαίνει μπροστά από κάθε διαφωνία ή διαφορά που μπορεί να έχουν ανάμεσά τους.

Ο Πάρης γιόρτασε τα γενέθλιά του στην Αθήνα μαζί με τον πατέρα του, μια απόφαση που όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη την στεναχώρησε. Ωστόσο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου οργάνωσε ένα αξέχαστο πάρτι γενεθλίων για το γιο του, μαζί με τους πιο κοντινούς φίλους και συγγενείς του προκειμένου να γιορτάσουν την ξεχωριστή ημέρα.

Μάλσιτα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε χθες, Σάββατο 10/1, νέες φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι γενεθλίων του μικρού Πάρη, ενώ θέλησε να του ευχηθεί μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram για την ξεχωριστή ημέρα.

Ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ο πιο δυνατός λόγος να χαμογελάω κάθε μέρα. Χρόνια πολλά μικρέ μου ήρωα. 3 χρονών Paris Patrol».

