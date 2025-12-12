Η Ιωάννα Τούνη υποστήριξε στο τελευταίο της βίντεο για την στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου προς τα εκείνη σχετικά με την υπόθεση revenge porn: «Δημόσια λοιπόν επίσης, πήρε τα εύσημα ο πρώην σύντροφός μου για το πόσο μου έχει συμπαρασταθεί στο δικαστήριο – καλά περιττό να πω ότι δεν μου έχει συμπαρασταθεί ποτέ σε κανένα δικαστήριο ο Δημήτρης, ούτε και όταν ήμασταν μαζί – αλλά πόσο μάλλον σήμερα που δεν οφείλει να μου συμπαραστέκεται ο άνθρωπος γιατί δεν έχουμε κάτι. Θεωρώ ότι αν ήθελε να μου συμπαρασταθεί όπως το ονομάζετε, θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο, θα μου έστελνε ένα μήνυμα να μου πει “είσαι καλά; πως το βιώνεις όλο αυτό; Χρειάζεσαι κάτι από εμένα;” και δεν θα έκανε για το θεαθήναι μια δημόσια ανάρτηση, η οποία είχε άλλο σκοπό από το σκοπό».

Αυτή η υπόθεση που ταλανίζει την influencer εδώ και 8 χρόνια από τον περασμένο Μάϊο, έχει βρεθεί ξανά στα δικαστήρια με τους δύο κατηγορούμενους που κατηγορούνται για μαγνητοσκόπηση και διάρρευση προσωπικών της στιγμών να έρχονται αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ιωάννας Τούνη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν την έχει στηρίξει σε αυτό τον αγώνα, με την ίδια να τον κατηγορεί ότι οι αναρτήσεις στήριξης από εκείνον είναι για το θεαθήναι.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρισκόταν, τον Δεκέμβριο του 2023, στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα και κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ που τότε έκανε το γύρο του διαδικτύου και είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τα Μέσα και αφορούσε τον εκβιασμό που δεχόταν γνωστός επιχειρηματίας με ροζ βίντεο, πολλοί έσπευσαν να τον ενοχοποιήσουν, με εκείνον να «λυγίζει» στον αέρα της εκπομπής.

Αρχικά, η Χρύσλα Γεωργκαοπούλου έσπευσε να δώσει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ για την υπόθεση με το ροζ βίντεο και τον εκβιασμό που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Απόστολος Λύτρας. Η δημοσιογράφος ανέφερε ότι πρόκειται για δημοσιογράφο και όχι πανελίστα, ο οποίος μοιράζεται το χρόνο του σε Ελλάδα και εξωτερικό και τώρα βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Ακόμη ανέφερε πως στο παρελθόν έχει υπάρξει κεντρικός παρουσιαστής εκπομπής και εμφανίστηκε στην τηλεόραση στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του ’90. Τέλος, διευκρίνισε ότι η καταγγελία δεν έχει γίνει από γυναίκα, αλλά από άνδρα επιχειρηματία.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Ανδρέας Μικρούτσικος που ανέφερε: «Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας ενοχοποίησαν τον Δημήτρη. Είναι εγκληματικό απέναντι στον Δημήτρη και τον κάθε Δημήτρη να γίνονται τέτοια πράγματα για τον ανταγωνισμό». Η Κατερίνα Καινούργιου με τη σειρά της δήλωσε «Εγώ ξέρω πόσο δύσκολα έχει περάσει ο Δημήτρης και γι’ αυτό στενοχωριέμαι».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, φανερά καταβεβλημένος, αποκάλυψε: «Εγώ θα ήθελα να πω επειδή ξέρει τι πέρασα, επειδή ο καθένας βγαίνει και φωτογραφίζει τον οποιονδήποτε και γίνεται ένα λαϊκό δικαστήριο στα social media, ανώνυμα χωρίς να παίρνει κανείς θέση με σοβαρότητα να πει με το όνομά του και το επίθετο εγώ είμαι. Επειδή όλα αυτά μπορεί να φθάσουν στις οικογένειές μας, θέλει λίγο προσοχή. Μπορεί να βαράτε έναν άνθρωπο, αλλά δεν ξέρετε από πίσω τι υπάρχει. Και όλα αυτά που λέτε είναι…».

Τέλος, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Το πιο σημαντικό άγχος του Δημήτρη ήταν για το κύρος της εκπομπής και για τη γιαγιά του που είναι στο νοσοκομείο».

